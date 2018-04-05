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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş Belediyesi'nde arama - İSTANBUL İzle

Beşiktaş Belediyesi'nde arama - İSTANBUL İzle

- Beşiktaş Belediyesi'nin Ulus'taki binasından detaylarBeşiktaş Belediyesi'nde arama - İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beşiktaş Belediyesi'ndeki bazı birimlerde arama yapıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapılıyor.Alınan bilgiye göre, Belediyenin Ulus'taki binasına gelen polis ekipleri, bazı birimlerde arama yapmaya başladı.
Ekiplerce yapılan aramanın Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve bilgisayarların yedeklendiği belirtildi.

Polis Polis Ekipleri 

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