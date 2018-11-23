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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş Belediyesi çalışanı eşine şiddet uygularsa maaşının yarısı eşinin olacak

Beşiktaş Belediyesi çalışanı eşine şiddet uygularsa maaşının yarısı eşinin olacak

Protokolün imzalanması

Dera İmza Töreni Er Kadın Kadına Karşı Şiddet 

-Katılımcılardan görüntü
-Konuşmalar
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Beşiktaş’ta önemli bir protokol imzalandı. Protokolle Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir vatandaş eğer eşine şiddet uygularsa maaşının yarısı eşine verilecek. Beşiktaş Belediyesi çalışanları arasında kadın erkek eşitsizliğinin giderilmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Beşiktaş Personel Hizmetleri A.Ş ve Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A. Ş., Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Disk Genel İŞ İstanbul 1’inci Şube arasında önemli bir protokol imzalandı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen imza törenine Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, Beşiktaş Personel Hizmetleri A.Ş ve Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Disk Genel İŞ İstanbul 1’nci Şube Başkanı Mehmet Pehlivan katıldı.
Toplantıda işbirlikçiler kadın erkek eşitsizliği konusunda birlikte çalışmanın önemine dikkat çekerken protokolle kadına karşı erkek şiddetinin önlenmesi konusunda çalışanlara eğitimler verileceği belirtildi. Protokolde yer alan maddeler arasında ise Beşiktaş Belediyesi çatısı altında çalışan bir vatandaş eğer eşine şiddet uygularsa maaşının yarısının eşine verileceği maddesi dikkat çekti. “Çalışan bizdeyse o çalışanın maaşının yarısını eşlerine ödeme” Belediye olarak kadın erkek eşitliğine her zaman önem verdiklerini bu noktadaki çalışmaların her zaman artarak devam edeceğini ifade eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “ Bu protokol özellikle şiddete uğramış olan kadınlarımızın bu mağduriyetlerini gidermek için imzalandı. Beşiktaş Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da sendikamızla yaptığımız sözleşmede şiddete uğrayan kadınlarımızın çalışan bizdeyse o çalışanın maaşının yarısını eşlerine ödeme, diğer maddeler içinde önemli gördüğümüz maddelerden bir tanesi de bu mağduriyeti karşılamak için böyle bir sözleşme taslağına imza atmış bulunuyoruz. Kadınların bu tür sıkıntıları sadece 1-2 maddeyle hallolacak bir şey değil. Ülkemiz, düşünsel anlamda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç duymaktadır. Temelde bir çözüme doğru hızlı bir adım atma sorumluluğumuz da vardır. Biz elimizden geleni yapma noktasında gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.
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