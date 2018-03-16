Besihane inşaatında duvar çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

-Egemen Öztürk vesikalık foto

--ARŞİV-

-Olay yeri



( KONYA -TEKRAR) KONYA



- Konya’nın Kadınhanı ilçesinde besihane inşaatında duvarın çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ş’ye ait besihane inşaatında 4 kişi çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple duvar çöktü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Ağrı’dan geldikleri ve besihane inşaatında sıvacı olarak çalıştıkları öğrenilen Egemen Öztürk (29), Mücahit Öztürk (34) , Latif Göktürk ve Feyyaz Kaçmaz ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

