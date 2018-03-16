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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Besihane inşaatında duvar çöktü: 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı İzle

Besihane inşaatında duvar çöktü: 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı İzle

Olay yeri çevresinden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri görüntüsü (cep telefonu)

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Kadınhanı ilçesinde besihane inşaatında duvarın çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay, Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ş’ye ait besihane inşaatında 4 kişi çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple duvar çöktü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Ağrı’dan geldikleri ve besihane inşaatında sıvacı olarak çalıştıkları öğrenilen Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk, Latif Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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