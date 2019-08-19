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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu - AĞRI İzle

Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu - AĞRI İzle

- Yangına müdahale anından görüntülerBesicinin 900 bağ otu yangında kül olduAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde bir besicinin evinin bahçesinde çıkan yangında 900 bağ ot yandı.Vatan Mahallesi Sümbül Sokağı'nda oturan ve geçimini besicilik yaparak sağlayan Mehmet Şirin Yavuz'a ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle bir anda bahçede toplu halde bulunan ot yığınlarını sardı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ve polise bildirdi.İtfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarıyla çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, Yavuz'un kışın hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak için topladığı 900 bağ ot kül oldu.Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Polis Bild Müstakil Ev Hayvan 

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