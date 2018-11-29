Besicilerin sonbahar mesaisi - VAN

: - Sürünün genel görüntüsü - Sürüden detaylar - Çoban Memet Yalçın’nın konuşması - Sürü sahibi Erdal Bayramhan’ın konuşmasıBesicilerin sonbahar mesaisiVAN (AA) - Erciş ilçesinde besiciler, kış öncesi meralarda hayvanlarını otlatıyor.Besici Mehmet Yalçın, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla sürülerini yerleşim yerlerine yakın yerlere getirdiklerini söyledi.
Yılın belirli aylarında yaylalarda kaldıklarını belirten Yalçın, dönüş yolculuğunun meşakkatli geçtiğini kaydetti. Besici Erdal Bayramhan da kar yağışına kadar meraları kullanacaklarını belirterek, "Buralarda kış ayları çetin geçiyor. Yayladan köye döndürmek zorunda kaldık. İki gündür yoldaydık." dedi.