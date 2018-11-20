Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Besici operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Besici operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Kaçakçılık Harekat Polisi Dolandırıcılık Büyükbaş Hayvan Özel Harekat Polisleri 

-Adli tıpa alınması
--arşiv-
-Özel harekat polisinin evlere girmesi
-Polisten detay
-Sokak başlarında polislerin beklemesi
-Gözaltıların yapılması

( ADANA ) - Adana'da besicilerden hayvan alıp bunların parasını ya hiç vermedikleri ya da değerinden düşük fiyata aldıkları ileri sürülen 21 kişi "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da besicilerden hayvan alıp bunların parasını ya hiç vermedikleri ya da değerinden düşük fiyata aldıkları ileri sürülen 21 kişi adliyeye sevk edildi Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına zorla el konulduğu, değerinden düşük fiyata satın alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak zanlılar takibe alındı. Takip sonucunda zanlıların iddiaya göre besicilerden küçük ve büyükbaş hayvan satın aldığı ancak ya parayı geri ödemedikleri ya da değerinden az para verdikleri, besicilerin bunu kabul etmeyince de tehdit edildiklerini belirledi. Zanlıların tefecilik yapmadığı saptandı. Polis, bu tespitler üzerine 16 Kasım günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Adana'da eş zamanlı 25 adrese kaçakçılık ekiplerince özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 300 polisle yapılan operasyonda çete lideriyle birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden zanlıların suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılar adliyeye "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilirken, kendilerinin esnaf olduğunu, suçsuz olduğunu söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Adanalı Şehit Gözyaşlarıyla UğurlandıAdanalı Şehit Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Özel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna UğurlandıÖzel Harekat Polisi Mustafa Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı