Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - ADANA
- Besici ailenin koyunlarının çalınması - Ayşe Akgül'ün ağıldaki koyunlara yem vermesi - Ayşe Akgül'ün bir kuzuyu sevmesi - Ayşe Akgül'ün konuşması - Ayşe Akgül'ün ağıldan çıkması Adana 'da besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Polis ekipleri, ağılda ve çevresinde inceleme yaptı - Durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"ADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.Kürkçüler Dağcı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağılda 50 koyunu bulunan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çifti, hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine koyunlarını aramaya başlayan çift, 10 hayvanı evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki arazide buldu, diğerlerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.Olay yerine gelen polisler, ağılda ve çevresinde incelemelerde bulundu. - AK Parti Sözcüsü Çelik tweet attıDurumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadesini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım