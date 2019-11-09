Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - ADANA

Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - ADANA

- Besici ailenin koyunlarının çalınması - Ayşe Akgül'ün ağıldaki koyunlara yem vermesi - Ayşe Akgül'ün bir kuzuyu sevmesi - Ayşe Akgül'ün konuşması - Ayşe Akgül'ün ağıldan çıkması Adana 'da besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Polis ekipleri, ağılda ve çevresinde inceleme yaptı - Durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"ADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.Kürkçüler Dağcı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağılda 50 koyunu bulunan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çifti, hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine koyunlarını aramaya başlayan çift, 10 hayvanı evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki arazide buldu, diğerlerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.Olay yerine gelen polisler, ağılda ve çevresinde incelemelerde bulundu. - AK Parti Sözcüsü Çelik tweet attıDurumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Polis Geçmiş Olsun Hırsız Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı