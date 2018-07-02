Beş yıldızlı otelde yangın çıktı - ANTALYA İzle

- Otelde yangın - İtfaiye araçlarının otele girişi - Otelin önünde yaşanan hareketlilikANTALYA (AA) - Antalya 'da beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın korkuttu.Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı bir otelin beşinci katında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı. Yangın, Büyükşehir Belediyesi i̇tfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Dumandan etkilenen 18 otel çalışanı ve 2 misafir olay yerine gelen ambulanslar ile en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.