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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Beş milyonluk Tevrat'ı satmaya çalışan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Adli Kontrol Kaçak Akalan Tarihi Eser Kaçakçılığı Tevrat 


- Bursa’da değeri 5 milyon lira olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser Tevrat'ı polise satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. Şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. F.N. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince uzun bir süredir takip altında olan F.N.'nin, elinde bulundurduğu ceylan derisi üzerine yazılı Tevrat'ı satacağı bilgisi alındı. Müşteri kılığına giren sivil ekipler, F.N.'nin evine giderek piyasa değeri 5 milyon olan ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki Tevrat'ı almak istedi. Emniyet güçlerine Tevrat'ı satacağı sırada tarihi eser kaçakçılığı yapan F.N. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.N., adliyeye sevk edildi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Ceylan deresine yazılı tevrat ise Bursa Müzeler Müdürlüğüne teslim edildi.
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