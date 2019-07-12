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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu Video

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu Video

olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-vatandaş ile röp
-yanan eşyalardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri içeride vatandaşların olması ihtimaline karşı camları kırarak, yangına müdahale etmek istedi. Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Define sokaktaki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye, bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden komşular, panikleyip camları kırarak yangına müdahale etmek istedi. Başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında yaralanan yada ölen olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle vatandaşlarda panik oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
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