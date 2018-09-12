Beş gün önce organize suç örgütüne düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

--ARŞİV-

-Çetenin daha önce bir mekanı basmasının güvenlik kamera görüntüsü

-Çete elemanlarının tutuklanması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba yönelik geçtiğimiz cuma günü İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'da düzenlenen ve 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Eş zamanlı baskınlarda yakalanarak adliyeye sevk olan 15 çete üyesinin tamamı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre; beş gün önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında sanayici, turizmci ve iş adamlarının bulunduğu 10’a yakın mağdurun şikayeti üzerine 15 şüpheliyi gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada 6 farklı suç eylemleri tespit edilen şüphelilerin, iddiaya göre İstanbul Şişli ve Beylikdüzü, Muğla merkez ve turistik ilçesi Bodrum’da yasadışı kumar oynatarak verdikleri borç paralara karşılık, 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar senetleri tehdit ve şantajla imzalattıkları, ödeme tarihi geçen ve ödeme tarihi gecikmiş borçları kendi yöntemleri ile en az 500 bin lira yükselterek zorla tahsilat yaptıkları ileri sürüldü. - İşledikleri suçlardan elde ettikleri gelirle yat alıp restoran işletmişler Organize suç örgütü üyelerinin bu yolla elde ettikleri paralarla Bodrum’da gece kulübü ve lüks restoran açarak lüks yaşam sürdüğü soruşturma dosyasına girerken, lüks bir cip ile yat satın aldıkları da tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele polisinin düzenlediği operasyonda zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, biri lüks cipe düzenekle zulalanmış kalaşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, bu silahlara ait mermiler ve farklı kişiler adına kayıtlı 120’nin üzerinde kredi kartı ve hesap cüzdanları ele geçirilmişti. - Operasyon polis kamerasına yansıdı Güvenlik güçlerinin 5 gün önce İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum’da eş zamanlı operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi. Emniyet mensuplarının baskın yapılan adreslerdeki aramalarda zanlılara ait ruhsatsız silahları bulması görüntülere saniye saniye yansıdı. Yapılan aramalarda çoğu KKTC’deki öğrenci grupları adına düzenlenmiş farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartının bulunduğu kartlığın görüntüleri yer alıyor. (SK-

