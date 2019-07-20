Beş dakikalık yağış kaza getirdi, kayganlaşan yolda tır orta refüje çıktı



- Aydın’ın Efeler ilçesinde beş dakika yağan yaz yağmuru sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir’e doğru giden Tayfun H. (62) yönetimindeki 35 HD 0178 plakalı tır otoban gişelerine gelmeden önce, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra refüje çıkarak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tır sürücüsü Tayfun H.’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tayfun H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

