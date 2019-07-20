Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beş dakikalık yağış kaza getirdi, kayganlaşan yolda tır orta refüje çıktı

Beş dakikalık yağış kaza getirdi, kayganlaşan yolda tır orta refüje çıktı

Kaza yerinden görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Yağan Yaz Yağmuru Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Aydın’ın Efeler ilçesinde beş dakika yağan yaz yağmuru sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir’e doğru giden Tayfun H. (62) yönetimindeki 35 HD 0178 plakalı tır otoban gişelerine gelmeden önce, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra refüje çıkarak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tır sürücüsü Tayfun H.’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tayfun H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı