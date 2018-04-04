Berna Öztürk’e galada saldıran zanlı adliyeye sevk edildi İzle

-Saldırı anı



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında oyuncu Berna Öztürk’e saldıran ve daha önce de kendisini sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranı Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde gazetecilerin, ‘Neden saldırdınız?’ sorusuna ‘Ben kimseye saldırmadım” diye cevap verdi. Ümraniye Hilton Garden Inn otelde ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında şüpheli Mert Ö. Oyuncu Berna Öztürk’ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk, korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı. Mert Ö.'nün daha önce de oyuncu Berna Öztürk'ü sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin ‘Neden saldırdınız?’ sorusuna ‘Ben kimseye saldırmadım” diye cevap verdi. Şüphelinin rahat tavırları ise dikkat çekti. (GE- ÖY-

