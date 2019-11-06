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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Berlin Duvarı'nın yıkılışı NATO'da anıldı - BRÜKSEL Haberi

Berlin Duvarı'nın yıkılışı NATO'da anıldı - BRÜKSEL Haberi

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Berlin Duvarı Avrupa'nın yüzünde bir yaraydı. Silahlı kuleler ve koruma köpekleriyle insanları içeride, düşünceleri dışarıda tutuyordu. Ancak, vizyonumuz ve özgürlük, demokrasi ve insan onuru gibi değerlerimiz daha güçlü olduğu için başarısız oldu"BRÜKSEL (AA) - Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle Brüksel'den bulunan NATO Karargahında anma töreni düzenlendi.
NATO Karargahı'nda bulunan Berlin Duvarı parçası önünde düzenlenen törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşma yaptı.Stoltenberg, "Berlin Duvarı Avrupa'nın yüzünde bir yaraydı. Silahlı kuleler ve koruma köpekleriyle insanları içeride, düşünceleri dışarıda tutuyordu. Ancak, vizyonumuz ve özgürlük, demokrasi ve insan onuru gibi değerlerimiz daha güçlü olduğu için başarısız oldu." ifadelerini kullandı.NATO Karargahında Berlin Duvarı'nın parçalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını aktaran Stoltenberg, bunların "barışın sembolü" olduğunu ve özgürlük ve demokrasinin önemini hatırlattığını söyledi.

- "Suriye'de şiddet azaldı"Gazetecelerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye'deki mevcut duruma ilişkin, "Sahada şiddet ciddi bir şekilde azaldı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Ancak bölgedeki zorluklar ve hassasiyet sürüyor." diye konuştu.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların korunması gerektiğine işaret eden Stoltenberg, NATO'nun Suriye'de Birleşmiş Milletler nezdinde siyasi çözümü desteklediğini yineledi.

Özgürlük Anma Töreni Köpek Hassasiyet 

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