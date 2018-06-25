Berlin’de seçim kutlamalarının adresi Kudamm oldu Video

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( BERLİN ) BERLİN



- Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanarak Türkiye’nin ilk başkanı olmasını AK Partililer ve MHP’liler birlikte kutladı. Berlin’in önemli merkezlerinden Kurfürstendamm Caddesine gelen partililer Erdoğan’nın zaferini büyük bir coşkuyla kutladı. Sandıkların büyük bir bölümünün açılması ve Erdoğan’ın seçimi kazandığının belirginleşmesiyle araba konvoyları oluşturarak Kudamm’a gelen AK Parti ve MHP’liler tarihi Gedaechtniskirche Kilisesi önünde arabalarından inerek attıkları çeşitli sloganlarla Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın zaferini birlikte kutladılar. Caddeyi bir süre trafiğe kapatan partililer, polisin uyarılarıyla caddeyi tekrar açarak gerginliğin büyümesinin önüne geçtiler. Kutlamalara katılan Ömer Barış isimli genç, Ümmeti Muhammed için toplandıklarını söyledi.



‘İstikrar için, istikbal için, devletin varlığı için buradayız’ diyen Barış şu ifadelere yer verdi: “Bizler, Avrupa’daki gençler, Reis’i kalpten, ciğerden, candan seviyoruz. Reis bizim her şeyimiz. Ben 30 yaşındayım, Allah benim canımdan alsın Reis’e versin. Ona inandığımızdan dolayı, Reisle beraberiz. Allah ondan razı olsun”. Doğma büyüme Berlinli olduğunu söyleyen diğer bir genç Burak Göksu ise, Erdoğan’ın seçim zaferini, “Allaha şükür, Türkiye kazandı, mazlumların lideri Reis kazandı” diye tarif etti. Bu kadar büyük bir katılım sağladığı için halka teşekkür eden Göksu “Allah’ın izniyle bundan sonra Türkiye’ye son 16 senede yapılanlardan daha fazlası yapılacak. Daha büyük hizmetler yapılacak. Bana göre o parti bu parti değil, bütün Türkiye kazandı. Bu büyük günü yaşadığımız için şükürler olsun. Gördüğünüz gibi gurbetçiler her zaman Reisledir” dedi.

(İHS-Y)

