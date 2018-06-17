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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Berlin'de Minareden Okunan Ezan Herkesi Duygulandırdı Haberi

- Berlin'de Minareden Okunan Ezan Herkesi Duygulandırdı Haberi

Ezan okunması

Polis İslam Başkent 

-Ali kaya konuşma

( BERLİN ) - Berlin'de minareden okunan ezan herkesi duygulandırdı BERLİN

- Minare yapımına müsaade edilen ancak ezanın açıktan okunmasının yasak olduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de minareden okunan ezan, Türk-Alman dinleyen herkesi duygulandırdı. Başkent Berlin'in "Küçük İstanbul" olarak isimlendirilen Kreuzberg semtinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı faaliyet gösteren Fatih Camii'nde, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen cadde şenlikleri kapsamında minareden açıktan ezan okunması, dinleyenleri duygulandırdı. Fatih Camii din görevlisi Ali Kaya bölge makamlarından izin almadan ezan okuduklarını, şenliğin güvenliğini sağlayan polislerin de okunan ezana müdahalede bulunamadıklarını söyledi.

Kaya, “Cadde şenliği kapsamında bir yıl camimize devam eden ve başarılı olmuş talebelerimiz için de düzenlediğimiz merasimde ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okuduk. Namaz vakti gelince de minareye çıkarak öğlen ezanını açıktan okuduk. Dinleyenler çok duygulandı. Bir ilk oldu. Türkler ve Almanların gözlerinin dolduğunu gördük" dedi.

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