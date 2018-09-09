- Berlin'de Eyalet Parlamentosu önünde NSU mitingi

- Röp. 1 : Federal Parlamento SPD Milletvekili Cansel Kızıltepe

- Röp. 2 : Sol Parti Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş

- Bisiklet konvoyundan görüntüler



( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’nın başkenti Berlin’de bir grup gösterici, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütünün (NSU) işlediği suçlar için görülen davanın sonuçlarının kamuoyu vicdanını tatmin etmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Berlin’de toplanan göstericiler NSU için görülen davanın sonuçlarının kamuoyu vicdanını tatmin etmediği ve Berlin Eyalet Parlamentosu’nda konunun takibi için yeni bir komisyon kurulması gerekçeleriyle protesto düzenledi.

Irkçılığa, Naziliğe ve savaşa karşı ‘Hatırlama ve Uyarı Günü’ çerçevesinde, ‘Dava Bitmedi’ başlığı altında organize edilen mitingde, Federal Parlamento SPD Milletvekili Cansel Kızıltepe, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Martina Renner ve NSU Davası müdahil avukatlarından Antonia von der Behrens birer konuşma yaptı. NSU davasındaki mahkeme kararlarının ve verilen cezaların yeterli olmadığını söyleyen Cansel Kızıltepe, örgütün ardında daha büyük bir çetenin olduğunu iddia etti. Konuşmasında davanın mahkeme kararıyla bitirilmemesi gerektiğine değinen Kızıltepe, “Tekrar bir komisyon kurulmalı ve cinayetler açıklığa kavuşturulmalı. Yabancılar bu karardan sonra kendilerini güvende hissetmiyorlar. Çünkü polis ve Anayasayı Koruma Teşkilatı olanları örtbas etti. Mahkeme kararında ise bunlar hakkında hiçbir söz sarf edilmedi” şeklinde konuştu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen görevden alınmalı Kızıltepe, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen’in görevden alınması gerektiğini söyledi.



SPD Milletvekili “Sadece NSU davasıyla ilgili olarak değil, Chemnitz’de meydana gelen ırkçı yaklaşımlarla ilgili olarak da çok hataları var. Parti olarak görevden alınmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Münih’te görülen NSU davasının müdahil avukatlarından Antonia von der Behrens’de NSU davasının örtbas edildiğini söyledi.



Behrens bu dava sonucunda neo-nazilerin yıllardır yalana dayalı uyguladıkları siyasetlerini onayladıklarının altını çizdi. Mitinge katılan Sol Parti Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş da yaptığı açıklamada, Berlin Eyalet Parlamentosu bünyesinde yeni bir araştırma komisyonu kurulması gereğini tekrarladı ve NSU cinayetlerinle Berlin bağlantısının ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Sol Parti olarak Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen’in görevden alınması talebini desteklediklerini söyleyen Taş, “Chemnitz’de yaşanılanlar, göçmenlere sokaklarda yapılan saldırılar belgeleriyle ortaya çıkarılmış olmasına rağmen Maassen’in bunları yalanlaması endişe vericidir. Bu kişinin hemen görevden alınması gerekir” dedi.

Mitingden sonra NSU terör örgütü tarafından öldürülen 8 Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polisin fotoğrafları bisikletlere monte edildi ve oluşturulan bisiklet konvoyunla şehir turu atıldı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı aşırı sağcı Alman terör örgütü, 2000-2007 yılları arasında 8 Türk, 1’i Yunan ve 1’i de Alman polis memuru olmak üzere toplamda 10 kişiyi öldürmüştü. 6 Mayıs 2013'ten 11 Temmuz 2018’e kadar süren davada NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verilmişti.

