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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto

Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto

-Miting alanından görüntüler

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--Röp. : SPD Federal Parlamento Milletvekili Cansel Kızıltepe

BERLİN

- Almanya’nın Hanau kentinde 5’i Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı terör saldırısı Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde sessiz protesto edildi. Berlin'de Hükümet ortağı SPD Partisi tarafından organize edilen sessiz mitinge binlerce kişi katıldı.
Konuşmaların olmadığı, sloganların atılmadığı mitingde, katılımcılar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Hanau’daki saldırıda ölenler için mumlar yakıldı, çiçekler kondu. Aralarında SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckhart gibi siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda politikacı mitinge katıldı.
SPD Federal Parlamento Milletvekili Cansel Kızıltepe, Hanau’da yaşamını yitirenlerin acılarını sessizce yaşamak için Brandenburg Kapısı önünde toplandıklarını söyledi.

Artan ırkçı saldırıların sonunun nereye varacağını bilmediğini dile getiren Kızıltepe, “Dokuz insanımız öldü. Bu nereye gidecek bilmiyoruz. NSU cinayetleri, Lübcke olayı, Halle olayı ve şimdide Hanau olayı, bu ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor. Aksine daha da çoğalıyor. Aşırı sağcı AfD’nin güçlenmesi ile de ilgili olduğunu düşünüyorum bu artışın. Irkçılar, aşırı sağcı oyların artmasından kuvvet buluyorlar. Bunlar tek başına hareket eden kafayı yemiş insanlar değil, aksine bunların ki organize ırkçılıktır. Hepimiz endişeliyiz. Bunlar bize gösteriyor ki politika artık gözünü kulağını daha çok açmalı, daha dikkatli olmalıyız” dedi.
Sessiz mitinge Berlin’de faaliyet gösteren bazı STK’lar da katılarak destek verdi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı miting sorunsuz sona erdi.
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