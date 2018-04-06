Berke Barajı'nda kayıkla defne üretimi - KAHRAMANMARAŞ
- Berke Barajı'nda kayıkla defne üretimi - Defne bitkisinin Kayıkla taşınması - Vatandaşlar Emrah Şahan ve Ahmet Kara’nın açıklamaları - Genel ve detay görüntülerBerke Barajı'nda kayıkla defne üretimiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde önemli bir potansiyel oluşturan defne bitkisini kayıkla taşıyarak ekonomiye kazandırıyorlar.İlçeye bağlı Sumaklı Mahallesi sakinleri, Berke Barajı yamaçlarında yetişen ve zor şartlarda üretimini yaptıkları defne ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.Sarp ve engebeli arazide kesilen ve barajın kıyısına indirilerek tahta kayığa yüklenen defneler daha sonra buradan indirilerek kamyonlarla fabrikalara gönderiliyor.İşçilerden Emrah Şahan, yaptığı açıklamada, zor şartlarda topladıkları defnelerle aile geçimlerini sağladıklarını söyledi.
Yaklaşık bir aydır defne üretiminde kayıkla çalıştığını belirten Ahmet Kara ise, sabah saatlerinde defne kesimi yapan kişilerin kayıkla kesim alanına götürüldüğünü belirterek, günlük kişi başı 100 ila 150 lira kazanç elde ettiklerini kaydetti. Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik de, defne üretiminin çeşitli yöntemlerle taşındığını belirterek belki de Türkiye’de ilk defa kayıkla defne taşımacılığı yapıldığını söyledi.
Andırın bölgesinde defne üretiminin artarak devam ettiğini söyleyen Tetik, yıllık potansiyelin yaklaşık 2 bin ton civarında olduğunu söyledi.