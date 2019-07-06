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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beril Eren’den piyano resitali

Beril Eren’den piyano resitali

Konser

Atmosfer Piyanist 

-Eren röp.

( MUĞLA )-Marmaris'te düzenlenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi MUĞLA

- Piyanist Beril Eren, Marmaris’te konser verdi. Konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Filarmoni Derneği’nin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. İlçede kültür, sanat faaliyetlerini artırmayı hedefleyen dernek, bu kez piyanist Beril Eren’i sanatseverlerle buluşturdu. Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Beril Eren konser sonrası basına açıklamalarda bulundu. Marmaris’te iki yıl önce ilk konserini gerçekleştirdiğini belirten Eren, “ Marmaris’te ikinci konserim. Güzel bir atmosferde konser verdim. İzleyicilerin enerjisi güzeldi. Severek hazırladığım bir program sundum. Marmaris Filarmoni Derneği son derece disiplinli ve güzel bir dernek. Çalışmalarından dolayı Ahmet Altınöz’e ve dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

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