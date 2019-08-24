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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bergama'da gıda zehirlenmesi - İZMİR İzle

Bergama'da gıda zehirlenmesi - İZMİR İzle

- Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi - Vatandaşların yakınlarını beklemesi - Ünsal Özçoban'ın konuşması İzmir 'de gıda zehirlenmesi - Bergama ilçesinde cuma namazı sonrası lokmanın yanında yedikleri peynirden zehirlenen 30 kişi hastanede tedavi altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bergama ilçesinde cuma namazı sonrası lokmanın yanında yedikleri peynirden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayetiyle 30 kişi başvurdu. Yapılan kontrollerde bu kişilerin yedikleri peynirden zehirlenmiş olabilecekleri kanaatine ulaşıldı.Hastaneye başvuranların, Bergama Ulu Camii'nde cuma namazının ardından düzenlenen lokma hayrında lokma ile peynir yedikleri öğrenildi.Başvuran sayısının artabileceği, tedavisi tamamlanan 30 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
Orada bulunanlardan Ünsal Özçoban, gazetecilere, babasını ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye getirdiklerini belirterek, "Bugün babam cuma namazına Ulu Camii'ye gitti. Çıkışta lokma hayrı varmış. Orada lokma ve peynir yemiş. Sonra köye geldiğinde ishal, kusma ve şiddetli ağrıları vardı. Hastaneye geldik. Durumun zehirlenme olduğunu söylediler. Şu an müşahade altında bekliyoruz." dedi.

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