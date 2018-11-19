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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bergama Akropolü'nde yangın - İZMİR

Bergama Akropolü'nde yangın - İZMİR



: - Bergama Akropolü girişinde yanan dükkanlardan detaylar - Esnafın ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıBergama Akropolü'nde yangınİZMİR (AA) - İzmir 'in Bergama ilçesindeki Akropol bölgesinde çıkan yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldiAlınan bilgiye göre, gece saatlerinde tarihi ören yeri Bergama Akropolü'nün girişindeki bir dükkanda yangın çıktı.Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Akropolis Esnafları Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Geldi, yaptığı açıklamada, yangının turizm esnafını zor durumda bıraktığını söyledi.

Polis Gesi Irak 

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