Bergama Akropolü'nde yangın - İZMİR

: - Bergama Akropolü girişinde yanan dükkanlardan detaylar - Esnafın ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıBergama Akropolü'nde yangınİZMİR (AA) - İzmir 'in Bergama ilçesindeki Akropol bölgesinde çıkan yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldiAlınan bilgiye göre, gece saatlerinde tarihi ören yeri Bergama Akropolü'nün girişindeki bir dükkanda yangın çıktı.Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Akropolis Esnafları Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Geldi, yaptığı açıklamada, yangının turizm esnafını zor durumda bıraktığını söyledi.