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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları havadan görüntülendi

“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Uzunlu Kuru Yük Gemisi Demirli Batık Gemi 


- Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunurken 2017 yılı Ocak ayında batan Tanzanya bandıralı “Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar su altında dalgıçlar tarafından devam ederken sökülen parçaların taşındığı vinç havadan görüntülendi. Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri devam ediyor. Su altında kalan kısımlar vinç yardımı ile sökülüp sahil kenarına doğru getiriliyor, ardından platformun üzerine alınan parçalar işçiler tarafından ayrıştırılıyor. Söküm çalışmaları kapsamında vinç batık geminin yakınlarında bekliyor. Denizin altında kalan son parçaların sökülmesi için dalgıçlar su altında gemiyi bölme işlemlerini gerçekleştiriyor. Vinçin kaldırabileceği parçaya bölünen geminin kısımları ise daha sonra denizin altından çıkarılıyor. Yıllarca Zeytinburnu sahilinde kötü bir görüntü oluşmasına neden olan batık gemi söküm çalışmaları kapsamında suyun yüzeyinden kaldırıldı. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisinin battığı yerde belli olması için şamandıra konuldu. Öte yandan, sökülen parçaların taşındığı vinç havadan görüntülendi.
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