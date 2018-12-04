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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Berbere gitti, pompalı tüfekle vuruldu

Berbere gitti, pompalı tüfekle vuruldu

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Hastane Pompalı Tüfek 

-Boş kovandan genel görüntü
-Berber dükkanından genel görüntü
-Olay yeri polislerinin çalışması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yüzü maskeli bir kişi berberde müşteri olan şahsı pompalı tüfekle yaraladı. Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi üzerinde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berbere tıraş olmaya İ.T. dükkan içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli bir kişi dükkan içerisine girdi. İçeri giren yüzü maskeli kişi pompalı tüfekle İ.T.’ye bir el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. İ.T berberde bulunan diğer kişiler tarafında hastaneye kaldırıldı. İ.T’nin kolundan yaralandığı öğrenilirken hastanede tedavisine devam ediliyor. Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı.
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