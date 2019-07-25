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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Berberden ilginç hizmet...Hem tıraş ediyor, hem de serinletiyor Haberi

Berberden ilginç hizmet...Hem tıraş ediyor, hem de serinletiyor Haberi

Buz kabındaki buzlar

İsaf 

-Müşteri tıraş olurken detaylar
-Berber ile röp.
-Müşteri ile röp.

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- Marmaris’te bir berber başlattığı uygulama ile 40 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan müşterilerini serinletiyor. Müşteriler hem tıraş oluyor, hem de ayaklarını buz dolu kaba sokarak serinliyor. Yaz boyunca devam edecek olan uygulamadan müşteriler memnun. Muğla’nın Marmaris ilçesinde berber Mehmet Gündüz başlattığı uygulama ile 40 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan müşterilerini serinletiyor. Dünyaca ünlü turistik ilçenin Çıldır Mahallesi’nde bulunan berbere giden müşteriler tıraş olurken ayaklarını buz dolu kaba koyarak hem serinliyor hem de tıraş oluyor. Yerli ve yabancı misafirlere buzlu tıraş seçeneği sunan işletme uygulamayı yaz boyunca devam ettirmeyi hedefliyor. Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını belirten Mehmet Gündüz, “Marmaris sıcak olduğundan dolayı bu uygulamayı başlattık. Müşterilerimiz genelde sıcak havalardan şikayet ediyorlardı. Biz de daha iyi hizmet vermek için bu uygulamayı başlattık. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Yaz boyunca isteyen müşterilerimize bu hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.
Uygulama ile tıraş olurken serinlediklerini belirten Birdal Doğan ise, “Marmaris çok sıcak bir yer. Esnaf arkadaşımızın yaptığı uygulama, çok iyi bir uygulama. Hem tıraşımızı oluyoruz hem de serinliyoruz. Bu hizmetten dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Uygulamanın yaz boyunca devam etmesini istiyoruz” dedi.

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