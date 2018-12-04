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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı - ADANA

Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı - ADANA

- Berberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması - Detay görüntülerBerberde tıraş olurken açılan ateşle yaralandı - Adana 'da bir berbere tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'da bir kişi, berberde tıraş olurken açılan ateş sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, İbrahim T, Denizli Mahallesi'ndeki bir berberde tıraş olduğu sırada iş yerine tüfekle ateş edildi.Saçmaların omzuna isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim T, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.Olayın bildirildiği polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.Tüfekle ateş ettikten sonra motosikletle kaçtığı iddia edilen zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

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