Berat'ın gözü yaşlı annesi oğlununun ölümüne sebep olan kişiye verilen cezaya tepkili

-Berat'ın annesi ve abisinden detay

-Berat'ın annesi ve abisinin konuşması

-Genel detay



( KONYA )- Konya'da 1 yıl önceki kazada hayatını kaybeden Berat'ın ailesi adaletin yerini bulmasını istiyor KONYA



- Konya'da geçen yıl yolun karşısına geçmek istediği ve refüjde beklediği sırada 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berat Yapar'a çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Melik Ü., 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği cezaya tepki gösteren Berat'ın annesi Ayşe Yapar, "Oğlumun kanının yerde kalmamasını istiyorum" diye konuştu.

Konya'da 3 Mayıs 2018'de Beyhekim Caddesi Şemsi Efendi Sokağı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berat Yapar’a Melik Ü. (20) idaresindeki 34 GE 0978 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Yapar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada bir hafta boyunca tedavi gören Berat Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer taraftan kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri 40 metre fren izi saptadı. Kaza tespit tutanağında Melik Ü’nün hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırını aştığı için asli kusurlu olduğu, Berat Yapar’ın da 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi. Berat Yapar'ın ailesi, oğullarının ölümüne sebep olan sürücünün 18 bin 200 lira ceza almasına üst mahkemeye başvurarak sürücünün tutuksuz yargılanmasına itirazda bulundu. Oğlunu genç yaşta toprağa verdiğini ve bu acının farklı olduğunu söyleyen Berat'ın annesi Ayşe Yapar, "Oğlumla o gün kahvaltı yaptık daha sonra evde 14.30 sıralarında evden çıktı kız arkadaşıyla buluşmak için. Berat eve biraz geç kaldığı için ben oğlumu aradım ama açmadı. O sırada ise abisi geldi. Arabanın anahtarını aldı Berat'ın gelmediğini söyledim bana geleceğini söyledi.



O gün büyük oğlum evden gittikten sonra Berat'ı ben tekrar tekrar aradım ama yine ulaşamadım. Bu sefer ben büyük oğlumu aradım ve telefonu bir bayan açtı. İşte Berat ameliyata alınmış, böbreğini almışlar benim bunlardan üç saat sonra haberim oldu. Ben hastaneye falan gittim ama oğlum yoğun bakımdaydı. Berat bir hafta hastanede yattı ama karşı taraf bize o süreçte bile geçmiş olsun diyerek yanımıza gelmedi ve oğlum hastanede hayatını kaybetti bu sürede" dedi.

"Mutluluk kelimesini bir yıldan beri unuttum" Oğlunun ölümünden sonra mahkeme sürecini başlattıklarını söyleyen Berat'ın annesi Ayşe Yapar, "Ve biz hukuk sürecini başlattık, hukuk sürecini biz bir yıldır takip ediyoruz. Ve geçen hafta mahkemenin son celsesi karar aldı biz karara itiraz ettik sebebi ise çok komik bir cezaydı. Bu oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir gün dahi cezaevinde yatmadı. Bu kişinin ise araç kullanma yetkisi yok ehliyeti olmayan ben bir çocuğumu canımı kaybettim. Onlar ise hiçbir şey kaybetmedi. Ben bir yıldır mutluluk kelimesini kaybettim. Biz iki gündür tehditler almaya başladık bizim amacımız adaletin yerini bulsun istiyorum ben buna tepkiliyim. Ben devlet yetkililerine buradan sesleniyorum" diyerek konuştu.

"Kardeşime çarpan kişiye komik bir ceza verildi" Kendisinden 6 yaş küçük kardeşini genç yaşta kaybeden Berat'ın abisi Asım Yapar, "Kardeşim vefat ettikten sonra bunu yapan kimse bunun cezasını çeksin diyerek hukuk sürecine başvurduk. Kardeşimin bir yıldan beri davaları sürüyor 4'üncü celsesinde çok komik bir karar çıktı. Karşı tarafın lehine bir karar çıktı ama bu karar karşı tarafın işine geldi. Ceza ise 18 bin 200 lira bir ceza verildi.

Benim isyanım buna, 19 yaşında bir kardeşin bir evladın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Drift yapan kişilere bile 5 bin lira kadar ceza yazılırken, 19 yaşındaki bir çocuğun hayatı neden 18 bin lira ben bu davayı üst mahkemeye de taşıyacağım, yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Asım Yapar, "Bizi üzen bir başka taraf ise cezaevinde yatmaması değil, o kişiye 18 bin lira cezası verilmesi oldu. Bu ceza ise günlük 20 liraya denk geliyor. Borcu yüzünden 100 lira ceza alırken bu kişiye neden günlük 20 lira veriliyor ben bu cezaya isyandayım" şeklinde konuştu.



