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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Berat Albayrak'ın 'Erdoğan' paylaşımı

Berat Albayrak'ın 'Erdoğan' paylaşımı

Videodan görüntü

( ANKARA )- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevimli köpeğe yiyecek verdiği anlar ANKARA

Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Kıyam 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir köpeğe yiyecek verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 2017 yılına ait paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük sevimli bir köpeğe yiyecek verdiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük köpeğe vereceği salatalığın soğuk olduğunu görünce elinde ısıtması dikkat çekmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalığı elinde ısıttıktan sonra köpeğe veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak videoyu, "Eşim Esra'nın telefon kayıtlarından Nisan 2017'ye ait tatlı bir anıyı anımsadık dün gece... O gün cumhurbaşkanımız işe giderken kapıdan selam vermek için oğluna uğramak ister, fakat evde olmadıklarını öğrenince "o zaman Çiko'ya uğrayayım" der. Çiko'ya vermek için salatalık ister, verilen salatalığın soğuk olduğunu farkedince öyle vermeye kıyamaz, elinin içinde ısıtarak verir. Şükürler olsun ki ülkemizde böyle incelikler hala çoğunlukta..." notu ile paylaştı.
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