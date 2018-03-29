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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beraat etti, kalbine yenik düştü - ESKİŞEHİR

Beraat etti, kalbine yenik düştü - ESKİŞEHİR

- Hayatını kaybeden Ferruh Barut'a yapılan müdahale görüntüleri Beraat etti, kalbine yenik düştü - Sigara kaçakçılığı nedeniyle tutuksuz yargılandığı davada beraat edince heyecanlanan, rahatlaması için götürüldüğü adliye kantininde fenalaşarak yere yığılan 55 yaşındaki kişi, hastanede öldüESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, sigara kaçakçılığı nedeniyle tutuksuz yargılandığı davada beraat edince heyecanlanan, rahatlaması için götürüldüğü adliye kantininde fenalaşarak yere yığılan 55 yaşındaki kişi, hastanede öldü. Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sigara kaçakçılığı suçundan yargılan ve Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak görev yapan Ferruh Barut (55), beraat etti.Karar sonrası heyecanlanan Barut, avukatı tarafından rahatlaması için adliyenin kantinine indirildi.Barut, burada fenalaşarak aniden yere yığıldı.Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Barut'u yaşama döndürmek yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı.Ambulans ile Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Ferruh Barut (55), geçen yıl yapılan bir operasyonda, evinde 179 paket kaçak sigara bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Barut, çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sigara Kaçakçılığı Hastane Kalp Masajı Sigara Kaçak Sigara 

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