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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Benzinliği soyan hırsızlar güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı Haberi

Benzinliği soyan hırsızlar güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı Haberi

Hırsızların araçlarında polisin arama yapması

İnşaat Şirketi Güvenlik Kamerası İnşaat Firması Para Kasası Akaryakıt İstasyonu 

-Hırsızların polis aracından inip araçlarının yanına gelmeleri
-Polisler aracına geri bunmaları
-Emniyetten çıkışları
-Polis aracına binmeleri
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Asayiş Şube yazısı
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Samsun'da bir akaryakıt istasyonunun çelik para kasasını murçla kırarak soygun yapan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalarak yanlarında götürdü ancak polise yakalanmaktan kurtulamadı. Hırsızların ayrıca bir inşaat şirketinin de çelik kasasını soydukları ortaya çıktı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, İstanbul'dan geldikleri belirlenen hırsızlar Samsun'da bir akaryakıt istasyonunun geceleyin çelik kasasını murçla kırarak içinden 15 bin lira para, bin 500 euro ve 500 dolar ile çek koçanlarını çaldı. Hırsızlar, kendilerini iş yerinin güvenlik kamerasının kayıt yaptığını görünce kayıt cihazını da aldı ve kayıplara karıştı. Ayrıca aynı hırsızlar 22 Mart gecesi de Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının çelik para kasasını murçla patlatarak içinden bin 500 lira para ile çek koçanlarını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu iki ayrı hırsızlık olayının da İstanbul'dan şahıstan kiraladıkları 2 ayrı otomobille hırsızlık için Samsun'a gelen şahısların yaptığını tespit etti. 35 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, İlyas D.(37) ve Yılmaz S.'yi (45) yakalayarak gözaltına aldı. Suçta kullandıkları İstanbul plakalı araçla birlikte yakalanan hırsızlar, Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.
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