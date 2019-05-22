Benzini biten motosikleti ayağıyla itti

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( İSTANBUL )- Hayrete düşüren o anlar kamerada İSTANBUL



- Eyüpsultan'da bir motosiklet sürücüsü, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla itti. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 34 JF 5117 plakalı motosikletin sürücüsü, benzini biten bir motosikleti Eyüpsultan'da diğer sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ayağıyla itmeye başladı.

Hem kendisini hem de trafikteki diğer araç sürücülerini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise bir cep telefonunun kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir motosikletçinin başka bir motorcuyu seyir halindeyken ayağıyla ittiği görülüyor. (ZA-

