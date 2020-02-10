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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler Haberi

Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler Haberi

Görüntü Dökümü

Jandarma Sahte İçki İmalathane Benzin İstasyonu Sahte İçki Operasyonu 

-Sahte içki üretilen yerde jandarmaların arama yapması, sahte içkiler, şişelerin görüntüsü, detaylar.

( YALOVA )- Yalova jandarmasından sahte içki operasyonu YALOVA

- Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. (SÇ-MŞ)
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