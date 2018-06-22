Benzin döküp kendisini yakmaya çalıştı, polis ikna edip kurtardı İzle

-Elindeki bidonla olan vatandaş

-Çevredeki vatandaşlar

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde benzinle kendisini yakmak isteyen vatandaş polisin çabaları sonucu kurtarıldı. Olay, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı bidondaki benzini üstüne dökerek kendisini yakacağını söyledi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı ikna etmeye çalışırken, destek olarak ise itfaiye ve sağlık ekibine bilgi verildi.

Sinir krizi geçirdiği belirlenen vatandaş, polisin bir anlık dalgınlığından istifade etmesi sonucu son anda kurtarıldı. Ambulansa alınan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

