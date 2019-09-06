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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Benim Altındağım' fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

'Benim Altındağım' fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

genel ve detay

Yarış Altındağ Belediyesi Balcı 

-altındağ belediyesi asım balcının konuşması

( ANKARA ) "Benim Altındağım" fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu ANKARA

- Altındağ Belediyesi, ‘ Benim Altındağım’ fotoğraf adlı yarışmanın kazananları ödüllerini aldı.Altındağ Belediyesi’nin ‘Benim Altındağım’ adlı 500 kişinin katıldığı fotoğraf yarışmanın sonuçları belli oldu. Yarışmanın kazananları Ulucanlar Müzesi’nde ödüllerini aldı. Kazananlara ödüllerini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve medya temsilcileri verdi. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ fotoğraf yarışması önemli bir ivme kazandırdı. Bir çok insan bu fotoğraflara düşündü, taşındı, emek harcadı. Altındağ yarışmaya katılanların hafızasında önemli bir yer kayıt etti. Altındağ Ankara’nın kalbidir. Tarihi turizmi sanatı öne çıkaracağız, bunu da Altındağ insanlarıyla ve uzmanlarıyla yapacağız” şeklinde konuştu.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çekilen fotoğrafların sergilendiği yeri gezdi. Tören sonunda kazananlar ve jüri üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.
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