Bendevi Palandöken:“Çocukları ile ilgili çalışma herkesin asli görevidir”

-Çalıştay’dan genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuk işçiliği ve hakları ilgili çalışmalar herkesin asli görevidir." dedi.

TESK ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle yürütülen çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı, İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Gruplarının mevzuatının güncellenmesi amacıyla Grand Ankara Hotel'de çalıştay düzenlendi.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, çocuk işçiliği ve hakları konusunun ülke için olmazsa olmaz bir konu olduğunu belirterek, “Milyonlarca çocuk sefalet içinde, bombalar altında yetişmektedir. Çocuk işçiliğinin ilkelerinin tespitinde ülkemizin fedakarlığı dünyayının göz önünde bulundurması gereken bir mesele. 3.5 milyona yakın insanı çocuklarıyla birlikte Türkiye'de barındırıyoruz ve onların eğitim, iş imkanı ve geleceğiyle ilgili çalışıyoruz." dedi.

UNİCEF'in TESK ve ortaklaşa diğer kurumlarla birlikte bu alanda çalıştığını çocuk işçiliği ve hakları ilgili çalışmaların herkesin asli görevi olduğunu vurgulayan Palandöken, UNİCEF ile çocuk işçiliğiyle ilgili sorunların nasıl çözüldüğü konusunda birlikte ortaklaşa çalıştıklarını ve bu alandaki çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Bu alanda hem insani hemde ülkemizin geleceği açısında önemli bir görevi ifa ediyoruz" diye konuştu.

-“2018 çocuk işçiliği yılı” Bu yılın çocuk İşçiliğiyle mücadele yılı ilan edildiğini anımsatan Palandöken, "Türkiye önemli bir zaman diliminden geçiyor. Sıkıntılar var ama bunların tamamı gelişmiş ülkelerin geçirdiği evreler. Önemli olan çocuklarımızın geleceği ve bunlarla ilgili yapılacak olanlar." değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, bu gibi projelerin hayata geçirilmesinin memleketin iyi bir noktaya gelmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Palandöken, şöyle konuştu: "Önemli bir işi yapıyoruz. İki gün boyunca çalışacağız. Bizim geleceğimiz yavrularımıza, geleceğimizinde ülkemiz açısında bizim bıraktığımızdan daha iyi noktalara taşınabilmesi için yapılacak tek şey var, o da ortak akıl kurmak olacak. Ben demeyeceğiz biz diyeceğiz, bizim çocuğumuz demeyeceğiz, bizim ülkemizin çocuğu diyeceğiz. Biz ortak akıl kullanacağız ve geleceğimizi hep birlikte hazırlayacağız.” "Çocuk işçiliğiyle mücadele çok katmanlı çözüm gerektiriyor” UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, TESK ve UNICEF'in iş birliğinin çocuk işçiliğiyle mücadelede anahtar bir bileşen olduğunu söyledi.



Çocuk hakları ve iş ilkeleri ışığında, nitelikli ve pedagojik formasyonu güçlü bir mesleki teknik eğitim ve çıraklık sisteminin, çocuk işçiliğiyle mücadelede en önemli enstrümanlardan biri olduğunun altını çizen Üçkardeşler, şunları kaydetti: "Tüm kamu kurumları, meslek örgütleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlar çocuk işçiliği konusunda çalışmalarını ve iş birliğini artırdılar. Bizlerde UNICEF olarak her zaman çok önem verdiğimiz bu konu üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. Çok katmanlı bir konu olan çocuk işçiliğiyle mücadele, çok katmanlı bir çözüm gerektiriyor."

