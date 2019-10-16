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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
“Bence Hiç Komik Değil” adlı oyun Bilecikspor için sahne aldı

“Bence Hiç Komik Değil” adlı oyun Bilecikspor için sahne aldı

-Salondan detay

Forma Tiyatro Oyunu 

--Oyundan detay
--Oyun sonunda verilen hediyeler

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi ve Bilecikspor işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında sahne alan “Bence Hiç Komik Değil” adlı tiyatro oyunu için salon adeta doldu taştı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan ve geliri, Bilecikspor’a verilen tiyatro oyununu, Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, il genel ve belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever seyretti. Usta oyuncular, Haldun Boysan, Yosi Mizrahi, İlker Kalay, Sibel Tomaç, Elif Çelik ve İraz Pekgöz gibi isimlerin sahne aldığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı. 'Her bilet takıma bir destek' kampanyası ile iki perde olarak sahne alan oyun sonunda Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak ve Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, oyunculara kahve fincanı takımı ile Bilecikspor forması hediye etti. Usta Oyuncu Yosi Mizrahi, Bilecik’te olduğu için duyduğu mutluluğu belirterek, katkısı dolayısıyla Başkan Vekili Tuzak ve tiyatro severlere teşekkür etti. Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ise, tiyatro sanatçılarına teşekkür ederek, "Bilecik Belediyesi ile birlikte ortaklaşa bir tiyatro düzenledik. Sadece Bilecikspor olarak değil, sanatta da biz rol almak istiyoruz. İlerleyen süreçte eğitimde velilerimize ve çocuklarımıza eğitim ve seminerlerimiz olacak. Sahneye çıkmadan önce Bilecikspor gazozu içerseniz bu diyaframı da açar" dedi.

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