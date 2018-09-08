Belindeki korseden bonzai çıktı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine bir şahısta üst araması yapıldı. Şahsın belindeki korseye sarılı vaziyette şeffaf poşet içine konulmuş 529 gram bonzai ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre;İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurdukları A.G.(38) isimli şahısta üst araması yaptı. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında belindeki korseye sarılı vaziyette şeffaf poşet içine konulmuş 529 gram Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

