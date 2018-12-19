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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi - BELGRAD Haberi

Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi - BELGRAD Haberi

- Belgrad - Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma'nın imza töreninden detaylar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklaması - Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Lajic'in açıklaması - Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mihajlovic'in açıklamasıBELGRAD (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Lajic ile görüşmenin ardından, Sırbistan hükümeti, Sırbistan Karayolları ve Türkiye'den Taşyapı firması arasındaki Belgrad - Saraybosna Otoyolunun Projelendirilmesi ve İnşasına İlişkin Ticari Anlaşma'nın imza törenine katıldı.

İmza Töreni Hükümet 

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