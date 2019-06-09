Belgrad ormanlarına atlı koruma İzle

-Atlı koruma ekiplerinin eğitim görüntüleri



( İSTANBUL )- Bakan Pakdemirli:- "Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" İSTANBUL



- Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanlarında “Atlı Orman Koruma” uygulamasını hayata geçirdi. Bakan Pakdemirli, "Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" dedi.

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerde, ormanları kanun dışı faaliyetlerden atlı koruma ekipleri korumaktaydı. Bu ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetleri günümüz şartlarına göre modernize edilerek atlı korumalar tekrar ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumaya başladı.

Atlı koruma ekiplerinin pilot uygulaması ise İstanbul’da Belgrad Ormanlarında başladı.

Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Atlı koruma ekibinde görev alan orman muhafaza memurlarının bir ay süren at biniciliği eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi.

Hafta sonları görev yapacaklar Pilot uygulama kapsamında görev yapacak atlı korumaların Belgrad Ormanlarında 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bu ekipler Mart - Eylül ayları arası hafta sonları görev yapacaklar. Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız” ifadelerini kullandı. Orman teşkilatının tanıtımına katkı sağlayacaklar Ayrıca Bakan Pakdemirli, orman muhafaza memurlarından oluşan atlı koruma ekiplerinin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını da söyledi.



(MH-

