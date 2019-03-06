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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Belgrad'da 'Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı' etkinliği Video

Belgrad'da 'Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı' etkinliği Video

Belgrad 'da "Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" etkinliği

: - Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı etkinliği - Etkinliğin yapıldığı alandan ve katılımcılardan detaylar Belgrad 'da "Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" etkinliğiBELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'daki Yunus Emre Enstitüsünce "3T - Trio; Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" konulu etkinlik düzenlendi.
Belgrad 'da başlatılan "3T - Trio" etkinliğinin ilk ayağında Türkiye ve Sırbistan'daki düğün geleneklerinin ortak özellikleri anlatıldı.Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de hazır bulunduğu etkinliğe katılanlar, iki ülkenin düğün gelenekleri üzerine sohbet etme imkanı buldu.Düğün gelenekleri hakkında gösterilen kısa filmde, Türkiye ve Sırbistan'daki düğünlerde kına gecesi ve geline kırmızı kurdele takılmasının iki ülkede de aynı olduğu vurgulandı.Etkinliğe katılanlar ayrıca Türk mutfağından pilav ve baklava gibi geleneksel lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.

Geleneksel Lezzet Kısa Film Başkent Kına Gecesi 

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