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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BELGRAD İzle

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BELGRAD İzle

Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BELGRAD

: - Tanju Bilgiç'in "Yılın Fotoğrafları"nı oylama detaylarıBELGRAD (AA) - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yıl boyunca AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceleyen Bilgiç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oyunu kullandı.Büyükelçi Bilgiç, "haber" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın çektiği "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğrafa verdi."Yaşam" kategorisindeki oyunu İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullanan Bilgiç, "spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı seçti.Büyükelçi Bilgiç, AA foto muhabirlerini tebrik ederek 2019 yılı için başarı diledi.

Muhabir İlham Gori 

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