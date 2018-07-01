Belgesellerden etkilendi, edindiği hobi gelir kapısı oldu Haberi

-KUM ELEME DETAY

-ALÇI OYMA DETAY

-ALÇI BOYAMA DETAY

-HASAN HÜSEYİN TOĞAN AÇIKLAMA

-AHŞAP DETAY

-YAPILAN ESERLER DETAY



( MANİSA )- Manisalı fabrika işçisi mesai saatleri dışında ve hafta sonları yaptığı ahşap ve alçı oyma işiyle kendine ek gelir sağladı- Çalışmalarında kalıp kullanmayan Toğan eserlerini tamamen aklında ve el işçiliği kullanarak yapıyor MANİSA



- Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadan arta kalan zamanlarda edindiği ahşap ve alçı oyma hobisini ek gelir kapısına döndürdü. Belgeselde izlediği hayvanları ahşaba veya alçıya oyarak kendisine bir hobi edindiğini kaydeden Toğan bugün yaptığı eserleri satarak kendisine de yeni bir gelir kapısı açmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurduğu atölyede hobisini mesleği haline getiren Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadaki mesaisinden kalan zamanlarda ürettiği eserleri, turistik yerlerde veya atölyesinde satarak gelir elde ediyor. Yaptığı eserlerin hiçbirinde kalıp kullanmayan ve tamamen el işçiliği uygulayan Toğan aklındakini ahşaba ve alçıya yansıtarak ortaya adeta sanat eserleri çıkarıyor. Kullandığı alçıya koyduğu kumları da taşlı kumları eleyerek elde eden Toğan hobi sayesinde hem huzur bulduğunu hemde ek gelir elde ettiğini ifade etti.

Fabrikadan kalan zamanlarda yapıyor Ahşap oyma işinin kendisinde bir hobi olarak başladığını kaydeden Toğan, “Ahşap ve alçı ikisini de yapıyorum. Bütün hayvan figürleri olsun, insan heykelleri olsun bunları severek ve isteyerek yapıyorum. Günümün çoğu fabrikada geçiyor. Fabrikadan çıktığım zaman iş saatinden sonra gelip atölyemde bu işlerle uğraşıyorum. Cumartesi ve Pazar günü boş vakitlerimi de atölyemde değerlendiriyorum” dedi.

Gördüklerini ahşap ve alçıya uyguluyor Ahşap ve alçı oyma işini bir belgeselin ardından kendine hobi olarak başladığını anlatan Toğan, “Belgesel izlemeyi çok seviyorum. Orada izlediğim hayvanları, farklı figürleri aklımda tutuyorum ve burada aynısını ahşaptan veya alçıdan hangisi daha uygunsa şekillendiriyorum. Yaptığım heykelleri değerine göre, el oyması ne kadar uğraşırsam, ne kadar zaman harcamışsam ona göre değişiyor. Heykelin yapılan değerine göre değişiyor. 30 ila 150 lira arasında fiyatlar değişiyor” şeklinde konuştu.

Yaptığı içten büyük bir zevk aldığını dile getiren Toğan, yaptığı işin kendisini çok rahatlattığını da ifade etti.

Yaptığı işlere ilginin oldukça güzel olduğunu anlatan Toğan bazen turizm merkezlerine giderek ürünlerini sattığını bazen de atölyesinde satış yaparak ek gelir elde ettiğini söyledi.



(SC-

