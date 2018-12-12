'Belgemiz var avlanıyoruz' dediler, Kangal köpeği vurarak yürüyemez hale getirdiler İzle

-- Turgut Bıldırcın ile röportaj

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( SİVAS - ÖZEL) "Belgemiz var avlanıyoruz" dediler, Kangal köpeği vurarak yürüyemez hale getirdiler- Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kurugöl köyüne avlanmak için gelen belgeli avcılar, avlanmak için yanlarında götürdüğü Kangal köpeğini bacağından vurarak yaraladı SİVAS



- Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Kurugöl köyüne avlanmak için gelen belgeli avcılar, avlanmak için yanlarında götürdüğü Kangal köpeğini bacağından vurarak yaraladı. Olay, Suşehri ilçesinde bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köye avlanmak için gelen belgeli avcılar Turgut Bıldırcın'dan yanlarında bulunması için Kangal köpeğini istedi. Bıldırcın, 2 yaşındaki 'Sekgül' adını verdiği köpeğini avcıların yanına geldi. Köpeğin geri getirilmemesi üzerine aramaya başlayan Bıldırcın, arazide köpeği kanlar için bacağından vurulmuş halde buldu. Bıldırcın, acı çeken köpeğini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yapılan kontrollerde köpeğin bacağında saçmalar tespit edildi. Ameliyatla köpeğin bacağında bulunan saçmalar çıkarılırken, tedavisi ise devam ediyor. "Oğlum gibiydi" Köpeğin avcılarla ava gittiğini geri dönmeyince aramaya başladığını söyleyen Bıldırcın,"Ertesi gün bulduk ki vurmuşlar. Onlarla geziyor diye hayvanları çekip vuruyorlar. Devletin belge verdiği belgeli avcılar işte. Başka yapacak bir şey yok, hayvanın onlara zararı yok, köpek boğmaz, kimseye bir şey yaptığı yok. Geliyorlar köylerimize biz yok diyoruz ama ilgilenmiyorlar devletin belgesi var diyorlar. Bu hayvan onlarla ava gittiği için bu hayvanı bu hale getirdiler. Görünecek başka bir şey yok. Ameliyat olacak, kurtulur kurtulmaz Allah bilir. Tüfekle vurmuşlar. Köpeğimin ismi Sekgül, 2 yaşında. O benim çocuğum gibi, 40 tane hayvanım var, 40'ınıda kendisi yayıyor birde bunun dişisi var yanında. Ben yaymam ikisi birlikte yayıyorlar. Her şeyim o, ben köyde iki haneyim. Köyü de bekleyen bunlar, bizi de bekleyen bunlar, her şeyi bekleyen bunlar."dedi.

"Ağlıyor, canı yanıyor" Köpeği Sekgül'ün ağladığını canı yandığını ifade eden Bıldırcın,"Ben ondan daha çok ağlıyorum şu anda. Anlatacak bir şey yok işte. Benim çocuğum gibi. Bu gün hayvana sıktılar, yarın bize sıkmayacakları belli değil. Kimsenin yanına gidemiyorsun. Jandarmayı çağır, karakolu çağır, kimi çağırırsan çağır diyor adam. Benim belgem var diyor. Devlete 250 lira para yatırıyorlar hayvanı bu hale düşürüyorlar." diye konuştu.

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