Belgeli 'kurbağa avcıları' işbaşında - EDİRNE Haberi

Belgeli "kurbağa avcıları" işbaşında - EDİRNE - Kurbağa avından detaylar. - Kurbağacılardan açıklamalar. - Kurbağacıların sertifika törenden detaylar.Belgeli "kurbağa avcıları" işbaşında - Edirne Genç İş Adamları Derneği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurbağalar, Prensler ve Prensesler" eğitimine katılan kurbağa avcıları, işlerini artık belgeli yürütüyor - "Kurbağa avcılığı", "kurbağa çeşitleri", "yakalama yöntemleri" ve "kurbağa yetişme alanları" konularında bir ay eğitim alan avcılar, belge sahibi oldu - Edirne Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şafak Demircan: - "Bu belgeler ustalık belgesi yerine geçecek. Bundan sonra da yetişecek kurbağacıların bu işin eğitimini alarak yapmasını istiyoruz"EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne 'de düzenlenen "Kurbağalar, Prensler ve Prensesler" eğitimine katılan kurbağa avcıları, işlerini artık belgeli yürütüyor. Edirne Genç İş Adamları Derneği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğiyle kentte "Kurbağalar, Prensler ve Prensesler" eğitimi düzenlendi. "Kurbağa avcılığı, "kurbağa çeşitleri", "yakalama yöntemleri" ve "kurbağa yetişme alanları" konusunda bir ay süren eğitime tabi tutulan 40 kurbağa avcısı, eğitim sonunda belge sahibi oldu.Eğitim sonrası işlerini daha profesyonel yürütmeyi amaçlayan avcılar, avlanma döneminde gece gündüz demeden ekmeklerinin peşinden koşuyor. Edirne Kurbağa ve Salyangoz Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şafak Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'de yaklaşık yarım asırdır kurbağa avcılığının devam ettiğini söyledi.
Kurbağacılığın babadan oğula devredilen bir meslek olduğunu ve her geçen gün sayılarının arttığını belirten Demircan, " Edirne 'de aktif olarak 100 kurbağa avcısı var, mevsimsel dönemlerde ise bu sayı 200'e çıkıyor. Edirne 'de 40 kurbağacı bir aylık 'Kurbağalar, Prensler ve Prensesler' eğitimine katıldı. Eğitimlerde kurbağa avcılığı, çeşitleri, yakalama yöntemleri ve yetişme alanları ile ilgili dersler gördük. Biz bunları biliyorduk ama eğitimini de almış olduk. Bu belgeler ustalık belgesi yerine geçecek. Bundan sonra da yetişecek kurbağacıların bu işin eğitimini alarak yapmasını istiyoruz." diye konuştu. Demircan, üyelerini her fırsatta mesleki gelişim için eğittiklerini ve yapılacak eğitimlere katılacaklarını vurguladı. - "Biz kooperatifleşmek istiyoruz"Zor şartlarda çalıştıklarını ve sosyal güvencelerinin olmadığını söyleyen Demircan, şunları kaydetti:"Kurbağacılığın binbir zorluğu var. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Aracı tüccarlar aradan kalkarsa ve kendi malımızı kendimiz verirsek, daha güzel kazançlar elde edebiliriz. Aracılar bu dönemde fiyat kırıyor, kurbağanın kilosu 10 liraya kadar düştü. Biz kooperatifleşmek istiyoruz. Bu sayede hem sosyal haklarımız hem de sosyal güvencemiz olur. Kendi malımızı gerçek fiyatıyla veririz. Kışın kilogramı 30 liraya kadar çıkıyor ama onların yurt dışına kaç liraya sattıklarını bilmiyoruz."Yirmi yıldır kurbağa toplayan Tibet Demircan da eğitimlerin kurbağacılığın geleceği açısından yararlı olacağını anlattı.En çok aracı tüccarların fiyat kırmasından şikayetçi olduklarını dile getiren Demircan, "Tüccarlar bizden kurbağanın kilosunu 8 ila 10 liraya alıyorlar. Hava şartları değişiklik gösterdiğinde fiyatlar yükseliyor. Kar ve soğukta toplaması da zor. Hastalık riskimiz çok yüksek, arkadaşlarımızın sağlık güvencesi yok. Çamur ve batakta geçim mücadelesi veriyoruz. Ortadan aracılar kalkar ve kooperatifleşme adına güzel bir adım atılırsa, arkadaşlarımızın kazancı artar ve güvenceleri olur." dedi. - Kurbağacılar yetiştirmek istiyorlarKırk yıldır kurbağa toplayan Nihat Savaş Uzunlardan ise eğitime katılan meslektaşlarının önemli bilgiler kazandığını, bundan sonra da kurbağacıların kendi projelerini kurumlara sunarak hayata geçirebileceğini belirtti. Tüccarların kurbağayı kendilerinden düşük fiyata aldıklarını anlatan Uzunlardan, Avrupa ülkelerinde kurbağa bacağı porsiyonunun 25 - 30 avrodan servis edildiğini dile getirdi.Çocukluğundan bu yana kurbağa avcısı olan Ejder Demircan da eğitimlerin yararlı olduğunu ifade etti. Demircan, kurulmasını talep ettikleri kooperatiflerde gelecekte kendilerinin de eğitim vermek istediklerin aktardı.