"Belgelerle Osmanlı'da Kadın" sergisi açıldı - KIRKLARELİ - Sergiden görüntüler - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in sergiyi açması ve konuşmasından genel görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde "Belgelerle Osmanlı'da Kadın" sergisi açıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Olgunlaşma Enstitüsü binasında Osmanlıda yaşayan kadınların fotoğraflarının ve bazı belgelerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım