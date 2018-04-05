“Belgelerle Osmanlı’da Jandarma” sergisi açıldı

-Sergi gezimi

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( ANKARA ) ANKARA



- Başbakanlık arşivinde Osmanlı'dan günümüze kadar jandarmayı anlatan belgelerin yer aldığı sergi, Ankara'da açıldı. Başbakanlık Osmanlı arşivinde jandarmanın günümüze varıncaya değin gelişimi ve değişiminin yer aldığı belgeler, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi’nde sergilenmeye başlandı. “Belgelerle Osmanlı’da Jandarma” isimli sergide jandarma karakollarının yer aldığı fotoğraflar, jandarmanın eğitimi, görevleri ve jandarmaya alınabilecek adayların özelliklerinin belirtildiği çeşitli belgeler yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak kurulduğunu anımsatarak, akademi bünyesinde biz dizi sosyal ve bilimsel faaliyet yürütüldüğünü dile getirdi. “Belgelerle Osmanlı’da Jandarma” sergisini akademik faaliyetlerin bir ayağı olarak değerlendiren Demircioğlu, “Kurumlar hafızalarıyla yaşarlar, eğer bir kurumun hafızası yoksa o kurumun işleyişinin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve değer üretmesi mümkün değildir. Bu çerçevede düzenlediğimiz bu sergi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve teşkilatlarının kurumsal kültürüne önemli bir katkının sağlanacağını düşünüyorum. Bugüne kadar farklı çok değerli çalışmalar yapılmıştır ancak bu serginin birinci elden arşiv malzemelerine dayalı olarak yapılacak çalışmalarla Jandarma ve Sahil Güvenlik tarihinin olgusal, bilimsel bir zeminde yazılmasına ışık tutması ve yön vermesi düşünülmektedir. Sergimizde 32 tane belge var. 27 tanesi metin, 5 tanesi resim olan bu belgeler Başbakanlık Osmanlı arşivinden alınmıştır. Bu kapsamda bizden desteklerini esirgemeyen Başbakanlık Osmanlı arşivi yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Tanıtım Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Aşık, sergiyi tanıttı.

