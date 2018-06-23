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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Belen Kaymakamı Aydın, dünya evine girdi

Belen Kaymakamı Aydın, dünya evine girdi

Düğünden genel görüntüler

Evlilik Cüzdanı General Felsefe Cüzdan Şahit 

-Nikah kıyılması ve konuşmalar
-detaylar

( HATAY ) - Kaymakam gönlünü ilçe doktoruna kaptırdı HATAY

- Hatay’ın Belen ilçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, gönlünü kaptırdığı ilçe doktoru Betül Pekşen ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi. Kaymakam Aydın ile Doktor Betül Pekşen’in nikahını Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu kıyarken, şahitliklerini ise Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptı. Çiftlerin nikah şahitliklerini yapan Hatay Valisi Erdal Ata, yaklaşık 6 yıldır Belen ilçesinin Kaymakamı olan Abdulaziz Aydın’a, “Mülki idare amirliğini eve giderken kapıda bırak. Gazianteplilerin bir felsefesi var. Damada tavsiyelerde bulunurlar. Evladım itaat et rahat et” diyerek tavsiyelerde bulunması davetlilerden de alkış aldı. Vali Ata, evlilik cüzdanını Doktor Betül Aydın’a takdim ederek mutluluklar diledi. Kaymakam Aydın ve eşi daha sonra tebrikleri kabul etti. Nikah törenine Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Yargıtay Üyesi Mehmet Durgun, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, ilçe Kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, iş adamları ve davetliler katıldı.

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