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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Takla atarak şarampole yuvarlanan çöp kamyonunun görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Acil Servis 112 Acil Servis Direksiyon 


- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu şarampole yuvarlandı, kazada 3 temizlik işleri personeli yaralandı. Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kapaklı Belediyesine ait 59 UJ 6219 plakalı çöp kamyonu sürücüsü Rıza Kuru Karaağaç Mahallesi’nden Bahçeağıl Mahallesi istikametine doğru ilerlerken karşı şeritten gelen diğer bir kamyonla çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan çöp kamyonu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. 3 belediye personeli yaralandı Kazada kamyon sürücüsü Rıza Kuru ile temizlik işçileri Nazım Cin ve Özkan Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ambulansla yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine nakletti. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken takla atan çöp kamyonu vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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