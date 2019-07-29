Belediyeye ait barınakta kısırlaştırılmak istenen köpeklerin öldürüldüğü iddiası

-Poşet içerisinde bulunan köpeklerden görüntü

-Çöp merkezinden görüntü

-Filiz Kaya röportaj

-Şeyma Kaya röportaj

-Polisten görüntü

-Zırhlı araçlardan görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - Hayvanların ölümünü gördü, 4 bin 500 kilometre yol kat ederek katliamı belgeledi DİYARBAKIR



– Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında iddiaya göre, kısırlaştırılmak istenen 65 köpek bir hafta içinde telef oldu. Sosyal medya üzerinden gördüğü hayvan ölümlerini takip etmek için 4 bin 500 kilometre yol kat eden bir hayvansever, toplu halde çöp merkezine atılan köpeklerin görüntülerini çekerek şikayetçi oldu. Avusturalya’da yaşayan Filiz Kaya iddiaya göre, Diyarbakır’da köpek katliamlarının olduğunu duyunca 4 bin 500 kilometre yol gelip hayvan barınağını takibe aldı. Barınak aracının çöp merkezine getirdikleri köpekleri çöpe atmak üzereyken görüntü çekerek içeri giren Kaya, poşetleri açtığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülerde poşetlenmiş köpek cesetlerini cep telefonuyla kaydeden Kaya, polis ekiplerine haber vererek şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken köpeklerin atıldığı kamyonda inceleme başlattı. “Kısırlaştırılma adı altında öldürüyorlar” Geçen hafta pazartesi kısırlaştırma adı altında 50 köpeğin, perşembe günü ise 15 köpeğin öldürüldüğünü iddia eden Filiz Kaya, bunları duyunca cuma günü uçağa binerek Avusturalya’dan Türkiye’ye geldiğini aktardı. Kaya, “Bugün belediye aracını takip ettik, içeri girdi. Maalesef bir sürü ölü köpekler vardı sapasağlam, kısırlaştırma adı altında öldürmüşler. Açlıktan bebeklerini parçalamışlardı. Polisi çağırdım, gerekli yerlere ve savcılığa şikayetimi yapacağım. Arkasını bırakmayacağım, gereken cezaları almaları için her şey yapacağım. Lütfen barınakları yalnız bırakmayın, ben 4 bin 500 kilometre öteden geliyorum, bu bir vicdan ve merhamettir. Eğer ki hayvanları seviyorsanız onları yalnız bırakmayın. Benim için orası bir barınak değil bir katliam ve idam yeridir” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan ve hayvan barınakları ile ilgili Filiz Kaya ile iletişimde olduklarını aktaran Şeyma Kaya ise, “Kısırlaştırma adı altında kazasız, yarasız köpekler ölmüştü. Daha öncede başımıza geldi, yeni barınak şefi kısırlaştırma yapmayı bilmiyor, her gün 15 köpeği öldürüp buraya atıyor” diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri iddiaların asılsız olduğunu ve hayvanların hastalıklı olduğu için öldüklerini belirtti.

Yetkililer, “Bahse konu olan görüntülerdeki hayvanların numuneleri alınıp, Elazığ’a gönderilecek. Tarafımızca inceleme başlatılmış fakat günde 15 hayvanın öldürüldüğü kesinlikle asılsızdır” denildi.

